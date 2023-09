Découvrez le centre d’interprétation de Boulou en visite libre ou guidée Maison de l’Eau et de la Méditerranée Le Boulou, 16 septembre 2023, Le Boulou.

Découvrez le centre d’interprétation de Boulou en visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Maison de l’Eau et de la Méditerranée 5 € adulte. 2 € enfants de 6 à 12ans. Sur inscription.

Pour les Journées européennes du patrimoine la Maison de l’Eau et de la Méditerranée est à découvrir à prix réduit. Une visite guidée est également prévue le samedi 16 septembre à 14h30 aux même tarifs.

Maison de l’Eau et de la Méditerranée 4 Rue Arago, 66160 Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 87 50 10 https://www.mem-leboulou.com https://www.facebook.com/Maisondeleauleboulou/;https://www.maisoneauetmediterranee [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 87 50 10 »}] Répartie sur trois niveaux, la Maison de l’Eau et de la Méditerranée décline tour à tour, des espaces interactifs ludiques, des expositions temporaires, une salle de projection 3D et d’événementiels, une salle d’activités pédagogiques, une boutique et des espaces extérieurs. La MEM a été conçue pour tous les publics. Petits et grands, novices et spécialistes sont conviés à un voyage initiatique au cœur de l’eau.

À travers ces cinq espaces, la MEM vous invite à appréhender l’eau dans tous ses états, prendre conscience de manière ludique des enjeux planétaires de la préservation et de la sauvegarde de l’eau. Comment par des gestes simples au quotidien, nous pouvons petits et grands, réduire notre impact écologique. Découvrir et transmettre sans contraintes, les clés pour préserver les générations futures. Parking gratuit bus et voitures Avenue Léon-Jean Grégory – Arrêt minute bus : Avenue Général de Gaulle – Arrêt minute 4 rue Arago.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©jep MEM