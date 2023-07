Visite guidée Richesses culturelles et naturelles d’un Canal au coeur de ville ! Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée Richesses culturelles et naturelles d’un Canal au coeur de ville ! Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix, 17 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée Richesses culturelles et naturelles d’un Canal au coeur de ville ! Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00 Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Pas-à-pas pour petits et grands, sur une courte distance, où se côtoie un canal, des jardins, un parc, un cimetière, cette visite sera riche et diversifiée. Elle sera rythmée d’anecdotes historiques, mais également de connaissances acquises sur les nombreux usages de la flore, dont un usage textile qui nous replongera dans la révolution industrielle qu’a connu Roubaix. Maison de l’eau, de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

