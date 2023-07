Parcours pédagogique et ludique avec dégustation de plantes sauvages comestibles Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Parcours pédagogique et ludique avec dégustation de plantes sauvages comestibles
Dimanche 17 septembre, 10h00
Maison de l'eau, de la pêche et de la nature
Roubaix

Le public sera invité à participer à plusieurs activités :

– s’éveiller au patrimoine naturel du canal grâce à notre fresque naturaliste réalisée dans le cadre du Festival XU 2020 en mettant en pratique la peinture végétale ;

– s’immerger au coeur de notre Oasis Nature et participer à un jeu de piste pour découvrir les différents milieux naturels que nous avons créés au sein de cette ancienne friche ;

– à découvrir les plantes sauvages comestibles en mettant en éveil leurs papilles grâce à une séquence « dégustations ».

Maison de l'eau, de la pêche et de la nature
202 Grande Rue 59100 Roubaix

