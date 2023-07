Initiation à la pêche à la roubaisienne Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Initiation à la pêche à la roubaisienne Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Initiation à la pêche à la roubaisienne 16 et 17 septembre Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Le Canal de Roubaix, voie d’eau à but tout d’abord commercial et aujourd’hui à but touristique, n’est pas que cela. En effet, de sa création est née sur le territoire Roubaisien une technique de pêche qui lui est propre : la pêche au coup dite à la Roubaisienne. Cette pratique a, pour la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature, une importance patrimoniale qu’elle souhaite valoriser. Par cette valorisation, tout en pêchant, elle touche toutes les générations, elle peut raconter l’histoire du canal, elle fait découvrir un milieu naturel, elle démontre que la pêche est un sport au contact de la nature. Maison de l’eau, de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Quai de Cherbourg © S. Candelier Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Maison de l'eau, de la pêche et de la nature Adresse 202 Grande Rue 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Maison de l'eau, de la pêche et de la nature Roubaix

Maison de l'eau, de la pêche et de la nature Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/