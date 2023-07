Des histoires en famille Maison de l’eau (Arche de la Nature) Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Des histoires en famille Maison de l’eau (Arche de la Nature) Le Mans, 20 juillet 2023, Le Mans. Des histoires en famille Jeudi 20 juillet, 10h30, 11h15 Maison de l’eau (Arche de la Nature) Gratuit Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans

Renseignents au 02 43 47 39 97 Maison de l’eau (Arche de la Nature) 51 rue de l’Estérel – Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:30:00+02:00 – 2023-07-20T11:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Le Mans, Sarthe

