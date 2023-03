Visite guidée : Elisa Moris Vai et Gilles Elie-Dit-Cosaque Maison de l’Armateur Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Visite guidée : Elisa Moris Vai et Gilles Elie-Dit-Cosaque Maison de l’Armateur, 13 mai 2023, Le Havre. Visite guidée : Elisa Moris Vai et Gilles Elie-Dit-Cosaque Samedi 13 mai, 19h00 Maison de l’Armateur Réservation sur place le soir-même, dans la limite des places disponibles, départs des visites toutes les 45 min, dernière visite à 22h45. A l’occasion de l’exposition Esclavage mémoires normandes – Fortunes et Servitudes présentée au Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville jusqu’au 10 novembre, les collections de la Maison de l’armateur se sont enrichies, de façon temporaire, d’œuvres contemporaines. Elles vous seront présentées au cours de ces visites découvertes.

Avec Récit National**, Elisa Moris Vai, au travers de portraits vidéo et photographiques évoque l’héritage de l’esclavage dans la société française. Les collages de **Gilles Elie-Dit-Cosaque, Lambeaux et Xslave, expriment, quant à eux, la créolisation du monde et la part douloureuse qui en est à l’origine. Maison de l’Armateur 3 quai de l’Ile, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie https://www.lehavre.fr/que-faire-au-havre/maison-de-larmateur [{« link »: « http://esclavage-memoires-normandes.fr »}] Un des derniers témoins représentatifs des grandes maisons particulières du XVIIIe siècle, symbole de la prospérité du négoce havrais. Construite par Paul-Michel Thibault en 1790, elle présente, en son centre, un puits de lumière remarquable et inattendu, créant une déambulation originale. © Maison de l’armateur Quartier Saint-François, près du marché aux poissons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

