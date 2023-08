Saga fluviale Maison de l’Armateur Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Saga fluviale 16 et 17 septembre Maison de l’Armateur entrée libre

Depuis un an, Estelle Granet, autrice, travaille à la création d’un roman inspiré des histoires et des souvenirs de bateliers et batelières du Dunkerquois. Accompagnée de ceux et celles-ci, elle propose une lecture d’extraits choisis, suivie d’un temps d’échanges, pour une plongée dans le monde méconnu et fascinant de la navigation fluviale.

Durée : 1 heure

Maison de l’Armateur 15 rue Faulconnier – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

