Nord Les Compagnons Bâtisseurs : Transmission et Solidarité Maison de l’Armateur Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Les Compagnons Bâtisseurs : Transmission et Solidarité Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de l’Armateur entrée libre Au cours d’un atelier, les Compagnons Bâtisseurs racontent leur histoire et sensibilis

Durée : 15 minutesent à la transmission de gestes techniques. Maison de l’Armateur 15 rue Faulconnier – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Maison de l'Armateur Adresse 15 rue Faulconnier - 59140 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord

