Pour célébrer le centenaire du compositeur György Ligeti, un des plus grands créateurs du XXe siècle, l'Ensemble Écoute vous invite à découvrir Kylwiria, au pays de Ligeti, un concert-exposition à travers lequel le public aura la possibilité de plonger dans l'univers du compositeur hongrois avec une expérience immersive et itinérante. Le projet propose un voyage tout au long de sa vie, en interprétant un grand nombre de ses pièces représentatives de toutes ses périodes, du solo au grand ensemble en passant par le théâtre musical, la voix, la musique électronique et la musique de chambre Le concert sera accompagné d'une exposition de ses manuscrits, esquisses, correspondance, écrits, ainsi que la projection des entretiens et documentaires, pendant laquelle, les musiciens y seront présents pour échanger avec le public. Pour ce concert, l'Ensemble Écoute a commandé une nouvelle pièce au compositeur en résidence Alexandre Jamar. SAMEDI 16 DÉCEMBRE – 17H SAMEDI 16 DÉCEMBRE – 20H DIMANCHE 17 DÉCEMBRE – 16H30 Direction musicale : Fernando Palomeque

Installation visuelle : Compagnie Ficta

Exposition : Goni Shifron

Direction artistique : Fernando Palomeque et Rachel Koblyakov Avec le soutien de la Caisse des Dépôts, la Mairie de Paris, l’Adami, la Spedidam, la Sacem. En collaboration avec la Fondation Paul Sacher, la BNF, la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, l’Institut Liszt à Paris et la Maison de l’Argentine Tarif complet : 12€ // Tarif réduit 7€ Billeterie : https://www.helloasso.com/associations/ensemble-ecoute/evenements/kylwiria-au-pays-de-ligeti Maison de l’Argentine – Cité Universitaire de Paris

Maison de l'Argentine – Cité Universitaire de Paris
27A Boulevard Jourdan, 75014, Paris

