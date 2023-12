Arpentage : Ville féministe Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

Arpentage : Ville féministe Jeudi 25 janvier 2024, 14h30 Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T14:30:00+01:00 – 2024-01-25T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T14:30:00+01:00 – 2024-01-25T16:00:00+01:00

À qui appartient la ville ? Sûrement pas aux femmes. Souvent le théâtre des violences, la ville repose sur des fondations sexistes. Leslie Kern s’attarde à la manière dont les relations de genre, de classe, de race et d’âge se déploient dans la ville. Elle nous invite à redéfinir et à nous réapproprier les espaces urbains.

Comment rendre nos villes plus féministes ? Partant de son expérience quotidienne de citadine à différentes époques de sa vie (enfant, adolescente, étudiante, travailleuse, militante et mère), elle s’appuie sur les théories d’urbanisme, des travaux de géographes féministes et des références à la culture pop pour montrer comment une ville genrée qui s’embourgeoise exclut les populations marginalisées, mais également pour évoquer les possibles configurations d’une ville plus inclusive.

Découvrez ce livre à l’occasion d’un arpentage à la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées.

L’arpentage est une technique de lecture collective issue de l’éducation populaire. La méthode consiste à diviser le livre pour que les participant·es lisent une partie chacun·e puis rendent compte de leur résumé et impressions au groupe.

Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://maop.fr/programmation/arpentage-ville-feministe »}]

arpentage lecture

© tous droits réservés