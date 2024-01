Atelier de broderie : nappe collective et féministe Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Toulouse, 17 janvier 2024, Toulouse.

Atelier de broderie : nappe collective et féministe Mercredi 17 janvier, 14h00 Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Prix libre et conscient / Réservation obligatoire en ligne : https://urlr.me/g15VF

Dans le cadre de son programme Architect·e·s ; n. féminin pluriel, la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées lance la création collective et itinérante d’une nappe féministe.

Cette nappe se confectionne au fil du temps et des participant·es qui apprennent différents points de broderie, s’exercent et laissent exprimer leur créativité. Petit à petit, elle prend forme à travers les points de broderie et les questions soulevées par les problématiques de genre dans les métiers de la construction de la création : « À quoi ressemble une ville féministe et inclusive ? » « Comment peut-on réduire les inégalités ? » « Comment se créer nos propres modèles ? » […]

L’atelier est encadré par Marie Caumont, designer textile et professeure d’arts appliqués qui met l’éducation et la transmission au centre de son activité. Il est ouvert à tous et à toutes, néophytes, débutant·es ou brodeur·euses plus averti·es.

Maison de l'Architecture Occitanie – Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

