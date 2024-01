Atelier d’autodéfense verbale Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Toulouse, 13 janvier 2024, Toulouse.

Atelier d’autodéfense verbale Apprendre à réagir face au sexisme Samedi 13 janvier, 10h00 Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Prix libre et conscient

Cet atelier d’autodéfense verbale invite les participant·es à explorer des stratégies nouvelles et concrètes pour réagir face aux remarques et situations sexistes dans leur quotidien, notamment au travail.

Engagé, participatif et dynamique, il donne des outils pratiques et permet de s’entraîner. Ce moment dédié entre personnes sexisées (femmes et minorités de genre) permet de se renforcer ensemble pour réagir face au sexisme, de trouver de la force dans le collectif et partager nos stratégies d’autodéfense verbale.

L’atelier est animé par Anne-Lise Vinciguerra, directrice de La Petite, organisme d’actions pour l’égalité des genres et contre les violences sexistes et sexuelles dans les arts et la culture.

Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-occitanie-pyrenees/evenements/atelier-d-autodefense-verbale »}]

