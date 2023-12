Arpentage : Des voix s’élèvent. Féminismes et architecture Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'arpentage est une technique de lecture collective issue de l'éducation populaire. La méthode consiste à diviser le livre pour que les participant·es lisent une partie chacun·e puis rendent compte de leur résumé et impressions au groupe. Après la rencontre Exposé·e·s : les architectes femmes oubliées présentée par Virginie Mathiot-Freyermuth, prolongeons les réflexions sur le sujet du genre en architecture avec l'aprentage du livre Des voix s'élèvent. Féminismes et architecture. Sélectionnée et introduite par la chercheuse et militante Stéphanie Dadour, l'anthologie de ce livre propose la traduction inédite d'une douzaine de textes importants, peu connus en France, représentatifs de l'engagement théorique, politique et professionnel de plusieurs générations de féministes. Ces textes, qui émanent en particulier de la scène anglo-américaine de l'architecture sont autant d'outils pour enrichir les débats et armer les luttes qui viennent.

