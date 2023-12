Exposé·e·s : les architectes femmes oubliées Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Toulouse, 11 janvier 2024, Toulouse.

Exposé·e·s : les architectes femmes oubliées Jeudi 11 janvier 2024, 13h00 Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T13:00:00+01:00 – 2024-01-11T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-11T13:00:00+01:00 – 2024-01-11T14:00:00+01:00

Combien de femmes architectes pouvez-vous citer ?

C’est un fait indiscutable, le travail des architectes femmes est méconnu et leurs noms le sont tout autant. Leurs carrières, leurs théories, leurs œuvres sont ignorées et très peu mises en avant ; elles sont loin d’accéder à la reconnaissance et à la notoriété de leurs homologues masculins. Grandes absentes des prix, des livres et des publications, elles semblent ne pas exister au sein du milieu de l’architecture.

Pourtant, elles sont nombreuses à étudier la discipline et à faire de l’architecture. Aujourd’hui, elles sont même majoritaires au sein des promotions et des formations du domaine. Présentes dans les agences, sur les chantiers, mais encore trop peu dans les instances décisionnaires, elles restent dans l’ombre d’un supérieur, d’un mari, d’un compagnon ou d’un associé. Pourquoi les femmes architectes ne sont pas enseignées, sont si peu récompensées et de manière générale si peu visibles ?

Les champs de la construction et de la création ne peuvent appartenir qu’à seule et une unique catégorie de genre, de classe et de race. Il faut donc chercher d’autres modèles, trouver d’autres inspirations et participer à mettre en lumière les mécanismes de cette invisibilisation à travers les rouages de la culture dominante.

Virginie Mathiot-Freyermuth, enseignante en design d’espace diplômée de l’école d’architecture de Toulouse, propose un exposé sur des femmes architectes oubliées et méconnues, qui n’ont reçu ni récompenses, ni honneurs mais qui ont fait l’histoire de l’architecture : Verna Cook, Lilly Reich et Denise Scott-Brown. Pour redonner la place qu’elles méritent et mettre en lumière ces architectEs visionnaires et inspirantes qui restent encore dans l’ombre.

Cette présentation ouverte à tous·tes, le temps d’une pause déjeuner – pause curiosité – prend part dans l’Espace #3 de la Maison de l’Architecture Occitanie – Pyrénées, une programmation dédiée aux questions de genre dans les métiers et pratiques de l’espace, de la construction et de la création.

Maison de l'Architecture Occitanie – Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Denise Scott Brown, Las Vegas, 1966. Photographie issue des archives de Robert Venturi et Denise Scott Brown © Frank Hanswijk. Tous droits réservés