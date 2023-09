Balade architecturale à deux voix, le centre-ville de Toulouse Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Balade architecturale à deux voix, le centre-ville de Toulouse Samedi 16 septembre, 10h00 Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées Gratuit. Sur inscription. Se présenter sur le lieu de rendez-vous, dix minutes avant.

Deux parcours, deux voix : une guide et une architecte vous proposent une exploration originale des bâtiments modernes et contemporains du centre-ville de Toulouse, ainsi que des grands courants architecturaux qui participent à l’identité de la ville.

Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées 1 Rue Renée Aspe, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

La Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées est une association culturelle qui a pour but de promouvoir la qualité de la création passée et actuelle dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et, d'une manière générale, du cadre de vie, en assurant la promotion de l'architecture en lien avec les disciplines artistiques connexes, en participant à la diffusion de la culture architecturale en proposant des outils de médiation à destination du public, en proposant à tous les publics des actions de sensibilisation et des actions à visée pédagogique dans les domaines de l'architecture. Dans le cadre de son programme culturel, la MAOP propose des expositions, publications, conférences, ateliers participatifs, balades architecturales développés en relation avec les acteurs des arts et de l'architecture de la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

