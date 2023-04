Modernités perdues, avec Bernard Catllar Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, 27 avril 2023, Toulouse.

Modernités perdues, avec Bernard Catllar Jeudi 27 avril, 19h00 Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Bernard Catllar est architecte et auteur. Dans la revue Plan Libre, il propose des focus sur des architectes et des bâtiments modernes de la région Occitanie, sous forme de cahiers centraux riches en documentation. Au fil de ces contributions, c’est tout un patrimoine moderne et régional qui se tisse et se dessine.

On doit notamment à Bernard Catllar des focus sur des architectes comme Benard Bachelot, Fabien Castaing, Edmond Lay et la mise en valeur d’un grand nombre d’œuvres architecturales modernes, en particulier à Toulouse avec le studium des Dominicains, le Monument à la gloire de la résistance, les Nouvelles galeries, le restaurant universitaire Daniel Faucher, l’usine municipale des eaux Clairfont, etc. L’ensemble de ces articles est disponible en accès libre en ligne sur le site : https://planlibre.eu/

À l’occasion des 20 ans de la revue Plan Libre, Bernard Catllar revient, lors d’un échange avec Pierre-Luc Morel, architecte et président de la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, sur ce patrimoine régional et sur la publication comme outil de mémoire, valorisation et médiation.

Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées 1 rue Renée Aspe Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T19:00:00+02:00 – 2023-04-27T22:00:00+02:00

