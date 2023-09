Atelier : « L’architecture comme geste pour construire » Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée La Grande-Motte, 14 octobre 2023, La Grande-Motte.

Atelier : « L’architecture comme geste pour construire » Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée Gratuit. Sur inscription.

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, la MAOM vous propose des ateliers maquette avec des matériaux naturels !

Cet atelier se veut familial, à partir de 4 ans, les jeunes et les moins jeunes sont invités à expérimenter la matière, à réfléchir aux contraintes et possibilités qu’offrent le bambou et le platane. Comment conditionner ces matériaux, quels assemblages sont possibles, etc, une réflexion conduite par le dessin, la maquette et l’échelle 1.

Vous pourrez :

– Travailler ensemble à un projet de construction

– Avoir à disposition de branches de platanes, bambous, lien adéquats, fils divers, pour constituer une base de choix possible. Construire en petit et en grand, dessiner ce qu’on a fait, écrire.

– Dessiner, maquetter, construire

Ateliers réalisés par Christine Boileau, archi plasticienne et intervenante pour la MAOM.

Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée 19 rue Saint-Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/maisonarchitectureom »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©Christine Boileau