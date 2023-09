Atelier : « L’Architecture dans le regard de Sempé » Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée La Grande-Motte, 13 octobre 2023, La Grande-Motte.

Atelier : « L’Architecture dans le regard de Sempé » Vendredi 13 octobre, 10h00, 14h00 Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée Gratuit. Sur inscription.

Dans le cadre de la journée « Levez les yeux », journée reservée aux scolaires, la MAOM vous propose de (re) découvrir le travail de Sempé !

Jean Jacques Sempé nous a quittés en 2022, il laisse une oeuvre très riche et accessible. Sa vision de la ville, de la campagne, de la décoration intérieure, du design est pertinente.

Vous pourrez plonger dans son univers, comparer et observer :

– Catalogue des objets qu’il met en espace,

– commentaires, et redessins.

– Exercices à la manière de.

– Dessins maquettes simulations de mouvements (image par image).

Ces ateliers sont proposés à des scolaires, ils pourront décripter et mesurer la créativité de Sempé, s’emparer de son vocabulaire et apporter leur vision décalée du lieu de leur choix.

Ateliers réalisés par Christine Boileau, archi plasticienne et intervenante pour la MAOM.

Maison de l’Architecture Occitanie Méditeranée 19 rue Saint-Louis, 34000 Montpellier La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

