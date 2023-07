Entrez dans un transformateur électrique complètement réhabilité Maison de l’architecture – Le 308 Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Entrez dans un transformateur électrique complètement réhabilité où l’architecture est mise à l’honneur.

Le 308 – Maison de l’Architecture (308MA) ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme :

– Présentation du bâtiment réhabilité par Fabre de Marien.

– Découverte des activités du 308MA : conférences, visites, parcours pédagogiques, publications, webradio, etc.

– Visite libre de l’exposition temporaire en cours.

Maison de l’architecture – Le 308 308 avenue Thiers, 33000 Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 83 25 http://www.le308.com Le 308 est un lieu dédié à l’architecture et au cadre de vie. Il réunit le conseil régional de l’Ordre des architectes, une maison de l’architecture et un centre de formation des architectes et des paysagistes (devenu MAJ Formation et cadre de vie).

C’est un lieu où les regards se croisent, les projets fédèrent, les points de vue s’enrichissent, les actions fleurissent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Arthur Pequin pour le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (détail)