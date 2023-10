Hors-site mais pas Hors-sol Maison de l’Architecture Île-de-France Paris, 13 octobre 2023, Paris.

La construction hors-site, qui prolonge l’histoire de la préfabrication, a accompagné quelques-unes des grandes aventures constructives de l’ère industrielle, de la conquête de l’Ouest américain à la reconstruction d’après-guerre. Si ses racines sont plus profondes encore, presque aussi vieilles que l’architecture elle-même, la construction hors-site ouvre aujourd’hui des perspectives optimistes en réponse aux grands défis de

notre époque : l’urgence écologique, la transition numérique, la crise du logement, l’évolution du monde du travail… et l’impérieux besoin de qualité architecturale.

Rétrospective, l’exposition « Hors-site mais pas Hors-sol » revient sur la profondeur d’une histoire faite de prototypes et d’expérimentations architecturales audacieuses, aussi bien que, tout au contraire, de procédés industriels massifiés et rationalisés. Prospective, elle se penche également sur la pertinence du hors-site à l’époque contemporaine, ainsi que sur ses nouvelles frontières : l’innovation numérique, la robotisation, l’impression 3D…

Se plongeant dans l’héritage de la construction hors-site, l’exposition explore enfin les manières de faire acte d’architecture, en répondant aux enjeux d’un contexte, sur la base d’éléments préfabriqués. Placé au centre d’un processus de projet à part entière, où se rencontrent entreprises, industriels, maîtres d’ouvrages et concepteurs, l’architecte est invité à faire sien le lexique du hors-site, et à dompter son immense potentiel.

