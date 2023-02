Maison de l’architecture et de la ville PACA Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Maison de l’architecture et de la ville PACA, 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : Intervention de profesionnels dans des classes de collèges de la région PACA pour présenter les métiers du domaine de l’architecture Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'architecture et de la ville PACA lieuville Maison de l'architecture et de la ville PACA Departement Loire-Atlantique

Maison de l'architecture et de la ville PACA Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Maison de l’architecture et de la ville PACA 2023-02-02 was last modified: by Maison de l’architecture et de la ville PACA Maison de l'architecture et de la ville PACA 2 février 2023 Maison de l'architecture et de la ville PACA Nantes

Loire-Atlantique