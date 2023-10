PUBLICATION « Plan Ligne Point » sur l’architecture en PACA Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Urbaine ou rurale, comment une architecture fait corps avec son espace public.

Comment l’espace, le sol et la construction se mélangent, se diluent et rentrent en résonance, en dialogue et en mouvement pour offrir une beauté collective, durable et indispensable.

Edition : Ordre des architectes PACA et Maison de l’architecture et de la ville PACA / 2023

rédaction : Ivry SERRES, architecte et Président adjoint de la MAV PACA

>>> Brochure à consulter en ligne : https://bit.ly/48GWG4w

La publication sera présentée sur le stand de la MAV PACA au village des sciences les 14 et 15 octobre devant l’hôtel de ville de Marseille (vieux port).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

