Film en ligne « Situations : la Plaine-Noailles » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Installation documentaire « SITUATIONS, Saisons à Marseille automne-hiver 2018-2019, la Plaine – Noailles » à visionner gratuitement en ligne : https://vimeo.com/333056869

Réalisation Nicolas Mémain et Alain Paire en collaboration avec Thierry Durousseau / Production MAV PACA, 2019

> Pour toute diffusion publique, merci d’en informer la MAV PACA (contact@mavpaca.fr / T. 04 96 12 24 10)

Marseille en 2018-2019 vit l’expérience de solidarités qui ébranlent les divisions sociales et spatiales de la ville.

Ces situations entraînent des productions individuelles ou collectives, des images, photographies, vidéos, textes, lettres ou poèmes, affiches, installations, fresques ou chansons.

Leur qualité dépasse la seule sphère militante, et laisse entrevoir le surgissement d’une nouvelle langue commune.

L’assemblage de ses situations dans leur chronologie prend la forme d’un simple montage média. Rendre visible ces créations pour les faire émerger de l’actualité, renseigne sur Marseille, ses habitants et plus généralement la ville solidaire.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

