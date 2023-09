Cet évènement est passé Consultation de la plateforme Architectures en Ligne Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Consultation de la plateforme Architectures en Ligne Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. Consultation de la plateforme Architectures en Ligne Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA La MAV PACA vous propose de consulter gratuitement de la plateforme Architectures en Ligne : www.architecturesenligne.org Architectures en ligne est la plateforme de diffusion de la culture architecturale permettant de voir ou revoir une sélection des conférences organisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

———-

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

———- Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 bd thurner 13006 marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr https://www.facebook.com/mavpaca/ [{« link »: « http://www.architecturesenligne.org »}, {« link »: « https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912 »}, {« link »: « https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-sciences-de-marseille-7162912 »}] http://www.architecturesenligne.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 AEL Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Maison de l'architecture et de la ville PACA Adresse 12 bd thurner 13006 marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Maison de l'architecture et de la ville PACA Marseille latitude longitude 43.291492;5.383072

Maison de l'architecture et de la ville PACA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/