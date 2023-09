Livret d’activité À TELECHARGER « Au pays de l’architecture » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Livret d’activités (à partir de 6 ans) à télécharger gratuitement ici !

Ce carnet d’activités a été créé pour les familles, de manière à ce que les parents et leurs enfants puissent développer leur complicité en passant un moment à la fois amusant et ludique ensemble.

La participation des parents ou d’un adulte est indispensable pour rendre ce carnet aussi vivant que possible, notamment pour aider les plus jeunes à découvrir l’architecture et les assister dans les différentes activités.

Au fil des pages, il y a des activités divertissantes et en complément des gros plans sur des bâtiments contemporains du monde pour un véritable tour « Au Pays de l’Architecture ».

Ce carnet ne requière que le contenu d’une trousse d’école pour le remplir.

En espérant qu’au détour de ces activités des sourires se dessinent et des rires éclatent.

Edition : MAV PACA / 2021 / Mis en page et conçu par : Sarah Guyot

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

