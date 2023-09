Cet évènement est passé Atelier à télécharger « Paysages image in air » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Atelier à télécharger « Paysages image in air » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. Atelier à télécharger « Paysages image in air » Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA gratuit Ateliers pédagogiques sur le thème du paysage proposés par la MAV PACA, à telecharger et imprimer ! LIENS pour télécharger les 5 activités « Paysages image in air » :

. Roman-photo : https://bit.ly/2M3UQom

. Cartographie : https://bit.ly/38Vn2CM

. Maquette : https://bit.ly/39PpJ8c

. Hors-champs : https://bit.ly/39JGe5U

. Patchwork : https://bit.ly/3qsLwcy + dossier pedagogique : https://fr.calameo.com/read/006434274257451389514

———-

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023. + d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

———- Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 bd thurner 13006 marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr https://www.facebook.com/mavpaca/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mavpaca.fr »}] [{« link »: « https://bit.ly/2M3UQom »}, {« link »: « https://bit.ly/38Vn2CM »}, {« link »: « https://bit.ly/39PpJ8c »}, {« link »: « https://bit.ly/39JGe5U »}, {« link »: « https://bit.ly/3qsLwcy »}, {« data »: {« author »: « MAV PACA », « cache_age »: 86400, « description »: « Plateforme de publications en ligne. Publiez des magazines numu00e9riques, des publications interactives et des documents en ligne. Convertissez vos PDF en HTML5. Title: Dossier Peu0301dagogique Paysage image in air, Author: MAV PACA, Length: 39 pages, Published: 2020-09-28 », « type »: « rich », « title »: « Dossier Peu0301dagogique Paysage image in air », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/201106160956-3be11fe78e35b623bb1e442ea0febbf1/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/006434274257451389514 », « thumbnail_height »: 1591, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/6434274 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://fr.calameo.com/read/006434274257451389514 »}, {« link »: « https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912 »}, {« link »: « https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-dessciences-de-marseille7162912 »}, {« link »: « https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912 »}] http://www.mavpaca.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 MAVPACA Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Maison de l'architecture et de la ville PACA Adresse 12 bd thurner 13006 marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Maison de l'architecture et de la ville PACA Marseille latitude longitude 43.291492;5.383072

Maison de l'architecture et de la ville PACA Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/