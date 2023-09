Conte sonore « A la recherche de Paco » EN LIGNE Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Conte sonore « A la recherche de Paco » EN LIGNE Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA gratuit

Conte sonore pour les 2-8 ans, à écouter gratuitement en ligne ici !

Dossier pédagogique ici pour accompagner l’écoute.

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

MAVPACA