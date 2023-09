Cet évènement est passé Balade architecturale en autonomie à Marseille (plan-guide) Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Balade architecturale en autonomie à Marseille (plan-guide) Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. Balade architecturale en autonomie à Marseille (plan-guide) Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Marseille à l’aide de ce plan-guide proposé par la MAV PACA !

Le parcours suit celui de l’ancienne ligne de bus 49 de la RTM, à travers les quartiers Longchamps, Belle de Mai, Joliette, vieux port… Les photos et notices sont extraites du livre « Architectures à Marseile : 1900-2013 » (ed. MAV PACA / 2014)

>>> Lien vers le plan-guide (version pdf) : bit.ly/3mMCeYr

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023. + d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

Maison de l'architecture et de la ville PACA 12 bd thurner 13006 marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr https://www.facebook.com/mavpaca/

