Livre « Transmettre l’architecture contemporaine, Alpes-Maritimes et Var » 2017 / ed. Canopé Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

La MAV PACA a contribué à cet ouvrage.

Depuis 2012, l’académie de Nice, en partenariat avec la DRAC PACA, a mis en œuvre un plan de transmission de l’architecture contemporaine. Un séminaire académique inaugural a lancé des rencontres de classes avec des architectes et des formations dans des lieux labellisés Patrimoine du xxe siècle.

Pour découvrir et s’approprier ces ressources architecturales, les partenaires ont souhaité éditer un guide.

Dans la richesse et la diversité des architectures remarquables, réparties dans le Var et les Alpes-Maritimes, le choix fut difficile. L’équipe éditoriale a donc sélectionné vingt bâtiments proches et facilement accessibles à nos élèves. En croisant les regards complémentaires du pédagogue et de l’architecte, ces lieux publics ou privés, connus ou moins connus, sont l’objet de questionnements et d’analyses qui mobilisent toutes les disciplines. En nous faisant partager leurs expériences et leurs questionnements, c’est une éducation au regard et au partage qui commence.

Cette initiation vivante et imagée permettra aux élèves de mieux comprendre et apprécier ces œuvres collectives qui s’inviteront dans leur parcours artistique et culturel personnel.

Lien : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-transmettre-l-architecture-contemporaine-12745-12019.pdf

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

