Jeu pédagogique « ARCHI-FINI » en print&play Dimanche 17 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA à telecharger gratuitement sur internet

Jouez en famille!

Utilisez la version « print & play » du jeu « ARCHI-FINI » proposé par la MAV PACA sur le site de la Ville en Jeux pour découvrir les coulisses de la construction d’une habitation.

INFOS PRATIQUES

Format du jeu : cartes

Nombre de joueurs possible : 8 maximum

Durée d’une partie : 30-40 minutes

Se joue à partir de 7 ans

LIENS UTILES

> Teaser / présentation du jeu en vidéo : https://vimeo.com/418412200

> Présentation du jeu sur le catalogue en ligne de la Ville en Jeux : https://www.ville-jeux.com/Archi-fini.html

> Jeu à imprimer : http://www.ville-jeux.com/IMG/pdf/archi-fini__print_play.pdf

———-

Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les 14 et 15 octobre 2023.

+ d’info sur le village des sciences : https://openagenda.com/jnarchi-2023-provence-alpes-cote-dazur/events/la-mav-paca-au-village-des-sciences-de-marseille-7162912

———-

MAVPACA