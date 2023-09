Cet évènement est passé Lancement de « Constructeurs de demain » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Lancement de « Constructeurs de demain » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Lancement de « Constructeurs de demain » Vendredi 15 septembre, 10h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA La MAV PACA coordonne le dispositif scolaire « Constructeurs de demain, découverte ludique des métiers de l’architecture ». Cette action existe depuis plusieurs années en région PACA, en partenariat avec la Région SUD-PACA, et les Rectorats d’Aix-Marseille et de Nice. Les Journées Nationales de l’Architecture sont l’occasion du démarrage symbolique de ces projets pédgagogiques pour l’année scolaire 2023-24. + d’info : https://openagenda.com/maison-de-larchitecture-et-de-la-ville-paca/events/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 bd thurner 13006 marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr https://www.facebook.com/mavpaca/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mavpaca.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/maison-de-larchitecture-et-de-la-ville-paca/events/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

