« CONSTRUCTEURS DE DEMAIN, Découverte ludique des métiers de l’architecture » Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille, 30 juillet 2023, Marseille.

« CONSTRUCTEURS DE DEMAIN, Découverte ludique des métiers de l’architecture » 30 juillet 2023 et 31 juillet 2024 Maison de l’architecture et de la ville PACA gratuit pour les établissements

Un professionnel de l’architecture (architecte, paysagiste, ouvrier, technicien, etc.) rencontre une classe de collège à 3 reprises avant juin (dates à convenir) pour présenter des métiers de son domaine d’activité, en mettant l’accent sur des métiers en tension. Les rencontres sont co-construites avec l’enseignants en amont. Parmi les outils pédagogiques utilisés figurent au moins une activité ludique (jeu pédagogique).

> Présentation et exemples d’actions déjà menées : sur ArchipedagogiE.org ici

Présentation détaillée

L’action pédagogique “Découverte ludique des métiers de l’architecture” a pour objectif de permettre aux futurs actifs de mieux appréhender les métiers liés à l’architecture, la construction et à l’aménagement. Spécifiquement dédié à des collégiens de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce projet met l’accent sur les métiers identifiés comme « en tension » au niveau régional souvent méconnus de ce jeune public dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le BTP (cf. Etude de l’ORM PACA 2018 : https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1 et documentation ici). L’originalité de ce projet réside dans l’utilisation d’outils pédagogiques ludiques adaptés pendant les interventions des professionnels auprès des élèves.

Public bénéficiaire

Classes de collèges de la région PACA (académies d’Aix-Marseille et de Nice)

Calendrier 2023-24

. septembre : appel à inscription des classes

. automne : appel à inscription auprès des profesionnels intervenants

. automne/hiver : constitution des binômes ensiegnants / professionnels

. hiver/printemps : 3 interventions du professionnel auprès des élèves

. juin : restitution de chaque classe sur archipedagogie.org

Structure organisatrice

La Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur est une association loi 1901 créée en 2003 qui œuvre à la sensibilisation d’un large public aux questions architecturales et urbaines. Elle mène notamment des actions auprès du public scolaire.

www.mavpaca.fr

Partenaires

Région PACA, Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la ville de Nice, DRAC PACA, CROA PACA, Agence du Service Civique, Rectorats des académies d’Aix-Marseille et de Nice (Daac)

Liens utiles

PRESENTATION de précédantes actions « CDD » sur archipedagogie.org : https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture

INSCRIPTION pour 2023-24 :

>>> Inscription des classes :

. enseignants de l’Ac de Nice : sur ADAGE

. enseignants de l’Ac d’Aix-Marseille : modalités à venir

(lien d’inscriptions 2022-23 : https://forms.gle/BYbtn2dQ4E61REsF8)

>>> Inscription des profesionnels qui souhaient intervenir auprès de jeunes : lien à venir (ou écrivez à contact@mavpaca.fr)

ARCHIVES

>>> Dossier de présentation 2021-22 ici

Maison de l’architecture et de la ville PACA 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@mavpaca.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0496122410 »}] [{« link »: « https://archipedagogie.org/actions-et-dispositifs/constructeurs-de-demain-decouverte-ludique-des-metiers-de-larchitecture »}, {« link »: « https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Documentation – Google Drive », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/drive/folders/1gG-HETsnFXojFIRvF–UbOLcdqFrCq87?usp=sharing », « height »: 400}, « link »: « https://drive.google.com/drive/folders/1gG-HETsnFXojFIRvF–UbOLcdqFrCq87?usp=sharing »}, {« link »: « http://www.mavpaca.fr »}, {« link »: « https://forms.gle/BYbtn2dQ4E61REsF8 »}, {« link »: « mailto:contact@mavpaca.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T17:00:00+02:00

2024-07-31T23:30:00+02:00 – 2024-07-31T23:59:00+02:00

pedagogie college

Pixabay