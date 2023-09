Lauréats – Grand Prix Régional d’Architecture Hauts-de-France Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Amiens, 13 octobre 2023, Amiens.

Lauréats – Grand Prix Régional d’Architecture Hauts-de-France Vendredi 13 octobre, 18h00 Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Entrée libre

La Maison de l’Architecture des Hauts-de-France a le plaisir de vous dévoiler les lauréats de la présélection du Grand Prix Régional d’Architecture 2023 ce vendredi 13 octobre à 19h à la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France

Pascale Richter (architecte et présidente du jury), Emmanuelle Féret (architecte conseil d’Etat), Frédérique Garnier (paysagiste conseil d’Etat), Pablo Lhoas (directeur ENSAPL) et Jean-Louis Maniaque (architecte) – membres du jury – avaient retenu :

1- La Maison du Colonel à Amiens (80)

Kinya Maruyama et Murmur Architecture

2- L’extension du Musée de Picardie à Amiens (80)

Frenak + Jullien architectes, Jennifer Didelon (architecte) et Delphine Elie (paysagiste)

3- La Cité des électriciens à Bruay-la-Buissière (62)

Jennifer Didelon (architecte) et Studio Forr (paysagiste)

4- Le Centre de conservation du Louvre à Liévin (62)

Rogers Stirk Harbour et Mutabilis

5- La Salle de danse à Phalempin (59)

Studio Rijsel

6- Le Troquet Municipal à Quesnoy-sur-Deûle (59)

HBAAT

7- Le Bazaar St So à Lille (59)

Béal & Blanckaert

8- Les Rives de la Haute Deûle à Lomme (59)

Fres architectes

9- Le Lille FCB Lille (59)

Xaveer De Geyter Architects

10- La Requalification du front de mer à Calais (62)

Agence Philippe Thomas

Parmi cette présélection de projets pour les catégories « Aménagement », « Équipement » et « Habitat », nous avions invité le public à choisir son projet lauréat pour la catégorie « Prix du public » (un vote ouvert jusqu’au vendredi 13/10/2023 à 12h sur le lien : https://www.survio.com/survey/d/A3Q4J8H2U4Z4I4D8V?fbclid=IwAR1WezSziiCtct6BZ83HG51v9pr4WkbIfOF5MgMwY7r1WnpbvFXkPNpvEHo)

Le résultat des lauréats sera proclamé ce vendredi 13 octobre 2023 à 19h en présence de lauréats et des membres du jury.

MERCI à la DRAC HdF pour son soutien.

Maison de l’Architecture Hauts-de-France