TerraFibra Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Amiens, 13 octobre 2023, Amiens.

Cette exposition présente les 40 bâtiments finalistes du « TerraFibra Award »: des réalisations architecturales qui se concentrent sur l’utilisation des matériaux biosourcés dans la construction.

Cette approche témoigne de l’ingéniosité et de l’innovation mises en œuvre dans le domaine de l’architecture durable. De la terre crue aux fibres végétales, en passant par des techniques vertueuses ancestrales et modernes : chaque projet met en valeur la richesse des matériaux naturels disponibles. L’utilisation de ces matériaux se révèle être une solution pertinente face au défi climatique actuel. En combinant la terre et les fibres végétales, la complémentarité des matières est mise en avant, et promeut une approche constructive et diversifiée.

Exposition co-produite par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers.

. Date : du 20 septembre au 30 novembre 2023

. Entrée libre – Gratuite : de 14h à 17h30, du Mardi au Samedi

. Accessibilité PMR

. Lieu : Maison de l’Architecture des Hauts-de-France

15 rue Marc Sangnier, 80000 Amiens

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

Pavillon de l’Arsenal