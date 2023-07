Résidence d’architecture « Sables Mouvants » Maison de l’Architecture de Poitiers Poitiers, 19 juillet 2023, Poitiers.

Résidence d’architecture « Sables Mouvants » 19 – 28 juillet Maison de l’Architecture de Poitiers

Dans la continuité de la résidence d’architecture « Le pied dans Les Sables » menée en 2022, le groupe de réflexion et d’actions TERR’O et la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine retrouvent les habitants du quartier des Trois-Cités ! Place à la résidence « Sables Mouvants », proposée dans le cadre de l’Été culturel 2023…

Rachel Doumerc et Maxime Bricheux (TERR’O) réactivent l’espace Les Couleurs au pied de la barre Normandie-Niémen, bâtiment emblématique de la Cité des Sables. Les deux architectes coordonnent différentes recherches-actions pour rendre visible ce qui est là, révéler des potentiels, aménager des espaces communs et poursuivre les actions habitantes initiées l’été dernier, avec toujours l’ambition de révéler ce territoire ordinaire, proche de chez soi, souvent méconnu et inexploré.

–

Au programme :

– des Matinades, pour échanger sur le quartier, définir ensemble le programme d’actions, partager un moment convivial et partir explorer les alentours (10h-12h les mercredis et jeudis),

– des Chantiers, pour poursuivre le ménagement de l’espace Les Couleurs, nettoyer, entretenir et mener la réflexion sur les réhabilitations à venir (14h-18h les mercredis, jeudis et vendredis),

– des Voyages ordinaires, randonnées d’exploration du quartier des Trois-Cités, des rives du Clain, de Saint-Benoît et de l’îlot Tison (10h-13h les vendredis),

– des Voisinades, moments conviviaux pour célébrer le quartier, se retrouver autour d’un événement culturel et clore la semaine de résidence (à partir de 18h les vendredis).

–

Un projet proposé par la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CSC des Trois-Cités, Loc’Action, Ekidom et la Ville de Poitiers.

Un projet soutenu par le Ministère de la Culture, mis en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif national Été culturel 2023.

Maison de l’Architecture de Poitiers 1, rue de la Tranchée 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 89 79 http://www.mdapc.fr http://www.facebook.com/mdapc La Maison de l’Architecture de Poitiers accueille ses visiteurs au cœur du centre-ville, sous les 260 m² de verrière d’un ancien garage fin XIXe. Lieu de découverte et de référence ouvert à tous, elle est une vitrine incontournable de la culture architecturale contemporaine et met en lumière les savoir-faire liés à l’architecture, l’urbanisme, le paysage…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T12:00:00+02:00

2023-07-28T14:00:00+02:00 – 2023-07-28T21:00:00+02:00

© TERR’O, Matthieu Lépine