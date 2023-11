Conférence-rencontre avec l’artiste Jeanne Tzaut Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine Poitiers, 16 novembre 2023, Poitiers.

Conférence-rencontre avec l’artiste Jeanne Tzaut Jeudi 16 novembre, 19h00 Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine Entrée libre

EXPOSITION « Les aléas des îlots »

Jusqu’au 26 novembre 2023 à la Maison de l’Architecture de Poitiers.

Avec la complicité de Guillaume LAIDAIN artiste plasticien sonore et chercheur de sons inaudibles.

« Les aléas des îlots », une exposition de Jeanne TZAUT dans le cadre du projet « Les pensées magiques » à l’invitation de Solarium Tournant et du collectif ACTE.

« Les pensées magiques », un projet artistique initié et porté par le collectif ACTE, soutenu par le contrat de filière arts plastiques et visuels (Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, réseau Astre) et la Ville de Poitiers.

Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 89 79 http://www.ma-poitiers.fr

