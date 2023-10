« Les aléas des îlots » Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine Poitiers, 18 octobre 2023, Poitiers.

EXPOSITION

Du 18 octobre au 26 novembre 2023

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h

VERNISSAGE

Mercredi 18 octobre 2023 à 19h

CONFÉRENCE-RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Jeudi 16 novembre à 19h

EXPOSITION AU LP2I – Lycée Pilote Innovant International

Du 15 novembre au 15 décembre 2023

Vernissage le jeudi 16 novembre à 12h

L’exposition est pensée comme une installation sculpturale composée de différents îlots, pouvant être appréhendée à la fois comme un ensemble et de manière parcellaire, où chaque élément, autonome, raconte une histoire. Au fil des années, des images, des bribes d’installations et de sculptures ont été collectées pour se retrouver ici réunies et associées à de nouvelles formes.

Peinture, volume, dessin, photographie s’entremêlent autour d’architectures hybrides, entre fragments de réalité et abstraction.

Au milieu de cet espace théâtralisé, où se croisent autant d’histoires que de formes et à travers lequel nous pouvons circuler, un champ de possibles se dessine autour de la question de la pensée magique.

Guillaume Laidain, plasticien sonore et chercheur de sons inaudibles, réalise l’habillage sonore de l’exposition.

« Les aléas des îlots », une exposition de Jeanne TZAUT dans le cadre du projet « Les pensées magiques » à l’invitation de Solarium Tournant et du collectif ACTE.

« Les pensées magiques », un projet artistique initié et porté par le collectif ACTE, soutenu par le contrat de filière arts plastiques et visuels (Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, réseau Astre) et la Ville de Poitiers.

Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 1 rue de la Tranchée 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 42 89 79 http://www.ma-poitiers.fr

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

© Jeanne Tzaut