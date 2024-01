Horizon, sol, limites Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 9 février 2024, Rouen.

Horizon, sol, limites Laissez vous guider à travers l’exposition Horizon, sol, limites par ses concepteurs. Vendredi 9 février, 18h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Entrée gratuite sur inscription

Laissez-vous guider à travers l’exposition Horizon, sol, limites par ses concepteurs :

Animés par le plaisir partagé de concevoir, Guillaume GRENU et Nicolas LE MEUR défendent au sein d’OLGGA une architecture franche, sincère et responsable.

Pour OLGGA, construire, c’est en premier lieu se confronter à un territoire, interagir avec un site, embrasser une topographie existante. Leurs projets offrent des réponses radicales, matérialisées par des volumétries franches et assumées. Il s’agit avant tout pour eux de créer avec du sens, loin de tout effet de mode ou de tendance trop identifiée. Mettre en place une idée forte au service d’un lieu, c’est ainsi qu’OLGGA conçoit sa pratique, vécue comme un engagement de chaque instant. Chaque projet est ainsi l’occasion d’une profonde remise en question pour mieux ouvrir le champ des possibles et surtout, être le plus juste.

OLGGA envisage l’architecture comme une discipline ouverte, toujours à la recherche d’interlocuteurs variés pour élargir le champ des réponses. Résolument optimiste, OLGGA poursuit une approche expérimentale nourrie d’une motivation à toute épreuve et par la volonté de concrétiser un de leurs objectifs premiers : « Réimplanter l’architecture là où elle est délaissée et la rendre accessible au plus grand nombre ».

Le travail de l’agence a été distingué en 2010 par le Ministère de la culture et de la communication : OLGGA est lauréat des Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP).

Texte écrit par Maryse Quinton, journaliste.

Restez avec nous à 19h pour le vernissage de l’exposition !

Maison de l'architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen