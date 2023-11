Etre architecte Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 26 janvier 2024, Rouen.

Etre architecte Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Gratuit – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Rencontre métiers à destination des lycéens de Normandie

Le Forum ouvre ses portes aux lycéens attirés par l’architecture et leurs parents. Dans la fabrication de la ville de demain, le rôle de l’architecte évolue pour devenir un acteur de la transition climatique. Il existe plusieurs façons d’exercer ce métier exigeant et passionnant au sein de la maîtrise d’œuvre, venez rencontrer et dialoguer avec plusieurs architectes D.E.

…pour mieux comprendre leur quotidien professionnel, les outils utilisés, poser des questions sur leur formation et les compétences à acquérir…

BarMaN

La rencontre se poursuit pour ceux qui le veulent autour d’un verre.

L’équipe de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum vous donne rendez-vous pour le retour de son bar associatif en 2024 : le barMAN.

Vous n’avez pas le temps en semaine ? Venez un vendredi soir vous détendre en profitant des derniers jours de l’exposition et devenez membre du Forum.

De retour pour ce nouveau rendez-vous, c’est la brasserie locale Co-Kot’ qui aura le plaisir de vous servir !

BarMAN : consommations sous réserve d’adhésion

Maison de l'architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

© La Manufacture d’Architecture