Seine-Maritime Cultive ta ville ! Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 3 janvier 2024, Rouen. Cultive ta ville ! Mercredi 3 janvier 2024, 14h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Tarifs : 15€ / 10€ pour les adhérents Ateliers archi-jeune de 7 à 12 ans (3h) Agriculture urbaine – alimentation – aménagements – circuit court – culture – écoquartier – habitants – jardin partagé – réseaux – rue – urbanisme – ville… Un atelier pour réfléchir ensemble aux problématiques concernant un acte quotidien : s’alimenter. Les enfants seront amenés à repenser les modes de vie à l’échelle du quartier, un espace qui leur est familier. Ils questionneront leur quotidien et imagineront de nouvelles solutions au travers de concepts tels que les fermes urbaines, la réhabilitation des friches, ou encore la permaculture, afin de concevoir une ville imaginaire et productive à travers la réalisation de rendus d’architecture. Atelier de réflexion, imaginé par la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA. Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://man-leforum.fr/cultive-ta-ville/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© MAV PACA

