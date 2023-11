Fresque de la ville Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 5 décembre 2023, Rouen.

Fresque de la ville Mardi 5 décembre, 18h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Atelier réservé aux adultes (2h) – Gratuit

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Un jeu sérieux pour comprendre les enjeux systémiques de la fabrique urbaine

La Fresque de la ville* est un « serious game » dont l’objectif est d’engager le dialogue sur les enjeux urbains et d’identifier collectivement les transitions à mener. Sortir des visions en silos vous permettra de mieux appréhender les effets systémiques de la fabrique urbaine. C’est un moyen ludique de sensibiliser le plus grand nombre à ses impacts, mais aussi de réfléchir à comment rendre nos villes désirables.

*Une initiative de dixit.net réalisée avec le soutien de l’Ademe.

Dans le cadre de la journée mondiale des sols et de l’exposition Terre, Terrain, Territoire.

Maison de l'architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

