La question des sols Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 27 novembre 2023, Rouen.

Chaque trimestre, l’équipe du Forum laisse carte blanche à ses invités pour échanger avec son public sur l’architecture et l’évolution de la société.

Carte blanche à Patrick Henry, architecte et urbaniste, fondateur de PRATIQUES URBAINES, plateforme de recomposition territoriale et auteur de Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols, éd. Apogée, 2023 :

« Il y a urgence de reconsidérer les sols, de ne plus les consommer sans compter, mais de leur porter attention, de les inscrire dans des dispositifs plus larges. Nos territoires comme les ressources ne sont pas extensibles, les terrains deviennent précieux, car ils sont rares. Mais ils sont aussi précieux, car les sols possèdent des qualités intrinsèques. Reste que la question du ZAN a mal été posée, proposant un même dispositif pour tous les territoires qu’ils soient densément habités ou non. »

En présence de l’agence ANMA, rencontre animée par Caroline Camillerapp.

Carte blanche organisée dans le cadre de l’exposition Terre, Terrain, Territoire.

Maison de l'architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T19:00:00+01:00 – 2023-11-27T20:30:00+01:00

© Des tracés aux traces, pour un urbanisme des sols éd. Apogée – Patrick Henry