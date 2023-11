Douce France Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 16 novembre 2023, Rouen.

Douce France Jeudi 16 novembre, 19h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Entrée gratuite

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Projection dans le cadre du Mois du film documentaire

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?

Ce film est une bouffée d’air. Les jeunes questionnent nos modes de vie et réfléchissent aux choix de société qui sont à l’œuvre dans notre “Douce France”. Une rare opportunité de faire se rencontrer des milieux différents et de retisser des liens entre les quartiers, les villes et les campagnes.

Film documentaire de Geoffrey Couanon, produit par Elzévir films et De Deux Choses Lune, distribué par Jour2Fête, 95 min – 2020.

Douce France a reçu le grand prix du Festival International du Film d’Environnement FReDD 2020.

Bande annonce : https://vimeo.com/413286646

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://man-leforum.fr/douce-france/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-16T19:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

© Douce France – la classe