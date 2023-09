Visite guidée de l’exposition TTT Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 7 novembre 2023, Rouen.

Visite guidée de l’exposition TTT Mardi 7 novembre, 18h00 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Entrée gratuite

Laissez-vous guider à travers l’exposition Terre, Terrain, Territoire par ses concepteurs : ANMA, agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage, développe une approche sensible de la ville et des territoires, à la recherche d’une harmonie entre les sites, l’homme et l’environnement. La Fondation d’entreprise ANMA explore l’incidence des problèmes écologiques, économique et sociaux sur la fabrication de la ville.

Restez avec nous à 19h pour le vernissage de l’exposition !

Rdv au Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Entrée gratuite

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Maison de l'architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen

2023-11-07T18:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

© F. Perroud – CAUE69