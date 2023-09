Terre Terrain Territoire Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Terre Terrain Territoire Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 31 octobre 2023, Rouen. Terre Terrain Territoire 31 octobre 2023 – 27 janvier 2024 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Entrée libre L’exposition Terre Terrain Territoire explore et questionne les valeurs de nos sols. Elle nous éclaire sur les processus d’aménagement à l’œuvre et se demande pourquoi la société valorise si peu ses terres fertiles. Elle invite chaque visiteur à modifier le regard qu’il peut porter sur les sols. Connaît-on vraiment la valeur de ce qu’il y a sous nos pieds ? Au cœur de nos villes, les terrains font l’objet d’une valorisation économique toujours plus forte qui conditionne la manière dont chaque mètre carré peut être utilisé. Et pourtant, les richesses des sols sont plurielles : témoignage géomorphologique, historique, d’usage ou écologique… en somme un bien commun. Alors comment notre rapport au sol peut-il bouleverser la ville de demain ? TTT, 3T comme… 3 approches du sol : Terre, Terrain, Territoire

3 contextes : centre-ville, friche industrielle, extension urbaine

De nombreux événements sont proposés dans le cadre de l'exposition : atelier, visite, projection, rencontre et échange avec les associés de l'agence ANMA – commissaires de l'exposition… Rendez-vous dans la section Agenda. Une exposition conçue par ANMA Architectes Urbanistes en partenariat avec la Fondation d'entreprise ANMA et produite par le CAUE Rhône Métropole.

