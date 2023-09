Hydro-city Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Hydro-city Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, 24 octobre 2023, Rouen. Hydro-city 24 et 25 octobre Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Tarifs : 25€ / 20€ pour les adhérents Ateliers archi-jeune sur deux jours de 14h à 16h (2x2h) Il existe un groupe d’experts de 195 gouvernements qui surveille et étudie l’évolution du climat mondial. Selon ses dernières estimations, le niveau moyen de l’océan augmentera probablement de 63 centimètres à 1 mètre d’ici 2100 si nous continuons à rejeter autant de gaz à effet de serre dans l’atmosphère En venant à cet atelier, tu imagineras un morceau de ville qui communique et joue avec l’eau. Il faudra que les espaces publics (les places, la chaussée, les parcs …) et rez-de-chaussée des bâtiments soient réfléchis avec une attention particulière. A la fin de l’atelier, nous mettrons toutes nos maquettes en commun pour former une grande ville placée sous le signe de l’eau ! Rdv au Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Par : Léa Quénet, architecte D.E.

