Une soirée avec Anatomies d'Architecture Vendredi 10 mars, 18h00 Maison de l'architecture de Normandie – le Forum

Entrée libre

Le Tour des matériaux d’une maison écologique, Anatomie d’une architecture dans le Pays d’Auge est une exposition et une aventure portée par Anatomies d’Architecture. handicap moteur mi Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Le Tour des matériaux d’une maison écologique, Anatomie d’une architecture dans le Pays d’Auge est une exposition et une aventure portée par Anatomies d’Architecture. A l’occasion de Chantiers communs, ils seront présents au Forum pour partager leur expérience singulière lors d’une rencontre à 18h, avant l’inauguration officielle de leur exposition à 19h. Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Entrée libre et gratuite

