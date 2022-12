Le Tour des matériaux d’une maison écologique Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Le Tour des matériaux d’une maison écologique Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, 18 février 2023, Rouen. Le Tour des matériaux d’une maison écologique 18 février – 29 avril 2023 Maison de l’architecture de Normandie – le Forum

Entrée libre – Accueil des groupes et des scolaires sur rendez-vous

Cette exposition portée par Anatomies d’Architecture retrace le chantier expérimental d’une maison ornaise traditionnelle dans une démarche écologique et environnementale exceptionnelle. handicap moteur mi Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Vernissage le vendredi 10 mars 2023 à 19h Cette exposition portée par la coopérative Anatomies d’Architecture retrace le chantier expérimental d’une maison ornaise traditionnelle dans une démarche écologique et environnementale exceptionnelle : 0% de béton, 0% de membranes plastique, 100% de matériaux ultra locaux et naturels ! La réhabilitation de la longère a été réalisée aux moyens de 8 matériaux alternatifs ultra locaux : brique de terre cuite, terre crue, chanvre, pieux d’acacia, bardage en châtaignier, pin douglas, liège et chêne de réemploi…, tous produits à moins de 150 km du chantier. Deux ans de recherche de terrain ont été nécessaires pour documenter scientifiquement ce projet de rénovation hors norme. L’exposition retrace cette aventure aux moyens de vidéos qui illustrent le chemin des matériaux, des planches pédagogiques et des prototypes à l’échelle 1/1. Une exposition ultra vivante et accessible à tous. Exposition présentée dans le cadre de Chantiers communs porté par Territoires pionniers I Maison de l’architecture – Normandie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T14:00:00+01:00

2023-04-29T18:00:00+02:00 © Olivier Sabatier

