De 14h à 17h (2 x 3h) Viens fabriquer la maquette de ton endroit préféré. Après avoir choisi l’endroit que tu veux réaliser en maquette, tu apprendras à le transposer en volume, avec des éco-matériaux ou matériaux de réemploi à la manière d’Anatomies d’Architecture (la prochaine exposition du Forum). Le Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans

Durée : sur deux jours (2 x 3h)

Par : Léa Quénet, architecte

Tarifs : 30€ / 25€ pour les adhérents

Nombre de place limité Inscription obligatoire : 02 35 03 40 31

