Carte blanche à Garance Champlois, architecte et agrégée de philosophie, lauréate du prix Meyer Lévy de l’Académie de l’Architecture 2021 pour son projet de fin d’étude « Au cœur de la ville ». handicap moteur mi Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie C’est nouveau ! L’équipe du Forum laisse carte blanche à ses invités pour échanger avec son public sur l’architecture et l’évolution de la société. Carte blanche à Garance Champlois, architecte et agrégée de philosophie, lauréate du prix Meyer Lévy de l’Académie de l’Architecture 2021 pour son projet de fin d’étude « Au coeur de la ville. La vieillesse comme remède au déclin : proposition pour Dieppe ». Touchée par un processus de dévitalisation depuis les années 2000, Dieppe est engagée dans le dispositif national «Coeur de ville». En s’appuyant sur ce cas concret, Garance Champlois questionne la place des personnes âgées dans une ville en déclin. Inversement, en quoi cette même ville peut contribuer au bien-vivre des personnes vieillissantes ? Le projet tente ainsi de répondre à un double objectif : à l’échelle urbaine, comment réinventer l’espace de la vieillesse ? À l’échelle architecturale, comment réhabiliter un patrimoine bâti, avec ses qualités et contraintes, de sorte à l’habiter le mieux possible ? Rencontre animée par Caroline Camillerapp, architecte.

